Следить за направлением ветра советует сегодня народный календарь

10:41, 21 января 2024, ПАИ

Емелин день наступил по народному календарю. Он получил своё название в память о жившем в IX веке преподобном епископе Емилиане Кизическом. Об этом пишет calend.ru.

В этот день угощали кума с кумой. Считалось, что это принесёт здоровье детям. Также кум и кума приносили с собой подарок – брусок мыла и полотенце, которые использовали при первом купании ребёнка. Во время этого было принято также приговаривать: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!»

Также в этот день вся семья собиралась вечером в доме, чтобы рассказывать небылицы, сказки, интересные истории.

Кроме того, на Емелин день наблюдали за направлением ветра: если он дует с юга, то летом будет много гроз.