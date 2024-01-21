День аспиранта отмечается в России сегодня

09:58, 21 января 2024, ПАИ

День аспиранта отмечается в России сегодня, 21 января, пишет calend.ru.

21 января 1925 года в свет вышли документы Совнаркома РСФСР, регламентирующие систему подготовки научных работников. Эта дата и была взята за основу при выборе даты празднования Дня аспиранта.

Аспирантура – это первая ступень научной карьеры, которая закладывает основы научных знаний, формирует специфику мышления будущего учёного и характер будущей научной деятельности.

Отмечать праздник начали в 2008 году. Он носит неофициальный характер, однако среди аспирантов, преподавателей вузов и НИИ он получает всё большее распространение.

Традиционно к празднику приурочивают научные семинары, конференции, выставки. Также в рамках праздника нередко проходят награждения учёных и научных сотрудников.