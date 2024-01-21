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Общество

Исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ленина

100 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова-Ленина исполняется сегодня, 21 января, сообщили ПАИ в Государственном архиве Псковской области.

Исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. Фото: ПАИ

Через пару часов в Горки к дому, где находилось тело Владимира Ленина, начали приходить люди, чтобы проститься с ним.

В каждом субъекте страны проводились заседания, формировались группы делегатов в Москву на церемонию прощания с Лениным.

Что касается Псковской области, то в день погребения вождя пролетариата, 27 января, в Опочке провели серию траурных мероприятий: шествие под звуки духового оркестра, митинг, дали трёхминутные гудки предприятий.

С 23 по 27 января в Великих Луках и по всему уезду были запрещены все увеселительные мероприятия, продажа алкоголя, «игра на биллиардах». На зданиях учреждений крепили траурные флаги с чёрными лентами.

Согласно историческим справкам, Владимир Ленин родился в 1870 году в Симбирске. За свою жизнь он основал множество партий Советского Союза. В 1895 году отправился за границу, а затем основал партию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1900 году переехал жить в Псков, где начал издательство газеты «Искра» и журнала «Зоря». В период революции в 1907 году Владимир Ленин находился в Швейцарии. Несмотря на многочисленные аресты участников партии, он продолжил свою деятельность и возглавил пролетарскую революцию. В дальнейшем Владимир Ленин стал руководителем нового руководства СНК.

В 1917 году он заключил договор о мире с Германией и стал основателем Красной армии.

Владимир Ленин изменил экономику государства и уделил особое внимание развитию сельского хозяйства, также он основал новое государство – СССР.

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