Росгвардейцы задержали похитителей телефона в Великих Луках

11:33, 21 января 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали грабителей, похитивших у прохожего телефон в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

20 января около 14 часов дежурному поступило сообщение, что на автобусной остановке на проспекте Гагарина двое неизвестных украли у местного жителя мобильный телефон.

Через 30 минут у дома на Октябрьском проспекте росгвардейцы заметили и задержали мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми. Ими оказались 23-летние жители одной из деревень Великолукского района.

По факту грабежа проводится проверка.