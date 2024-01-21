Каждый шестой пскович готов работать с молодым руководителем

13:40, 21 января 2024, ПАИ

Каждый шестой пскович согласится работать под началом молодого руководителя, следует из опроса сервиса SuperJob.

18 % псковичей уже работают под руководством специалистов моложе себя. При этом у 7 % начальники моложе их более чем на десять лет, у 11 % – моложе на 5-10 лет. 35 % опрошенных работают с руководителями своего возраста. У 21 % респондентов начальство старше на 5-10 лет, у 18 % – более чем на десять лет.

Работать под руководством специалиста значительно моложе себя готов 61 % опрошенных. Ещё 11 % – только при определённых условиях, например при соответствии руководителя занимаемой должности, адекватности и зрелости, а также при повышении зарплаты. При этом 14 % респондентов ни за что не согласятся подчиняться сотруднику моложе себя.