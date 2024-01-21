Водитель протаранил на автомобиле стену в Пскове и скрылся

14:19, 21 января 2024, ПАИ

Водитель протаранил на автомобиле стену в Пскове и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Водитель автомобиля Nissan Almera протаранил стену у дома № 6 на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове и скрылся с места происшествия.

Предположительно, за рулём автомобиля находилась женщина.

Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.