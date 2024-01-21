Водитель протаранил на автомобиле стену в Пскове и скрылся
Водитель протаранил на автомобиле стену в Пскове и скрылся с места происшествия. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водитель автомобиля Nissan Almera протаранил стену у дома № 6 на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове и скрылся с места происшествия.
Предположительно, за рулём автомобиля находилась женщина.
Прибывшие спасатели обесточили автомобиль.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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