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Спорт

Фестиваль «Студенческая спортивная ночь» пройдёт в Великих Луках

Всероссийский студенческий фестиваль «Студенческая спортивная ночь» пройдёт на катке «Луки-Парка» в Великих Луках, сообщает ССК «Академия спорта».

Фестиваль «Студенческая спортивная ночь» пройдёт в Великих Луках. Фото: Luki-News

Спортивная встреча состоится 24 января в 18:00–20:00. В ней примут участие ССК «Академия спорта», ВЛГАФК, комитет по физической культуре и спорту администрации Великих Лук, а также студенты и преподаватели города.

Программа мероприятия включит в себя полосу препятствий с награждением, массовое катание и розыгрыш призов.

Отметим, Всероссийский студенческий фестиваль «Студенческая спортивная ночь» проводится в целях пропаганды физической культуры и спорта среди молодёжи в РФ, а также в целях реализации федерального проекта «Спорт – это норма жизни».

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