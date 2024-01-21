Фестиваль «Студенческая спортивная ночь» пройдёт в Великих Луках

14:41, 21 января 2024, ПАИ

Всероссийский студенческий фестиваль «Студенческая спортивная ночь» пройдёт на катке «Луки-Парка» в Великих Луках, сообщает ССК «Академия спорта».

Спортивная встреча состоится 24 января в 18:00–20:00. В ней примут участие ССК «Академия спорта», ВЛГАФК, комитет по физической культуре и спорту администрации Великих Лук, а также студенты и преподаватели города.

Программа мероприятия включит в себя полосу препятствий с награждением, массовое катание и розыгрыш призов.

Отметим, Всероссийский студенческий фестиваль «Студенческая спортивная ночь» проводится в целях пропаганды физической культуры и спорта среди молодёжи в РФ, а также в целях реализации федерального проекта «Спорт – это норма жизни».