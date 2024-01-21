Более 30 старинных церковных экспонатов хранится в Дновском музее

16:12, 21 января 2024, ПАИ

Старинные экспонаты, связанные с православной церковью, хранятся в Дновском музейно-выставочном центре. Об этом пишет районная газета «Дновец».

Среди экспонатов простые, стёршиеся от времени нательные крестики, выносной крест, уцелевшие во время пожара оклады икон.

Также здесь хранятся створки складных иконок (складней), на одной из которых сохранился образ Божьей Матери «Знамение».

Кроме того, в музее есть иконы Иверской Божией Матери, Казанской, которые привезены из деревни Костыжицы, икона с образами Серафима Саровского, Георгия Победоносца со святыми, икона Христа Спасителя, украшенная самодельным окладом.

Часы на цепочке, принадлежавшие отцу Алексию (Сарафанову), ходят до сих пор и указывают точное время.

В музее можно также увидеть и старинный праздничный молитвенник, и помянник 1913 года.

Всего в дновском музее хранится более 30 экспонатов, связанных с православной церковью.