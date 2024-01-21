Пенсионерка пострадала в ДТП в Псковском районе

16:38, 21 января 2024, ПАИ

Пожилая женщина пострадала в ДТП в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















Столкновение автомобилей Toyota Avensis и Toyota Yaris произошло у деревни Кислово Псковского района. В результате этого Toyota Yaris врезалась в фонарь. 83-летнюю женщину из Toyota Yaris госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.