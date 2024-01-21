«Танцующие перемены» начали проводить в Усвятской школе

17:41, 21 января 2024, ПАИ

Проект «Танцующие перемены» запустили в Усвятской средней школе. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

Три раза в неделю до начала уроков и на большой перемене проходят ﻿занятия по ﻿танцам.

Такие активные паузы помогут школьникам выплеснуть эмоциональное и физическое напряжение.

«Танцы ﻿положительно влияют ﻿на физическое и ﻿эмоциональное ﻿состояние детей, ﻿помогают справиться со ﻿стрессом и ﻿поднять настроение», – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Шалагинова.

Кроме того, танцевальные флешмобы устраивают в школе во ﻿время праздников.