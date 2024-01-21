«Танцующие перемены» начали проводить в Усвятской школе
Проект «Танцующие перемены» запустили в Усвятской средней школе. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».
Три раза в неделю до начала уроков и на большой перемене проходят занятия по танцам.
Такие активные паузы помогут школьникам выплеснуть эмоциональное и физическое напряжение.
«Танцы положительно влияют на физическое и эмоциональное состояние детей, помогают справиться со стрессом и поднять настроение», – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Шалагинова.
Кроме того, танцевальные флешмобы устраивают в школе во время праздников.
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