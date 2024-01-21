Студент Великолукской ГСХА стал дипломантом международного конкурса

17:59, 21 января 2024, ПАИ

Магистрант I курса инженерного факультета Великолукской ГСХА Александр Попов стал дипломантом международного конкурса международного конкурса научных, методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование». Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на академию.

Александр Попов представил на конкурсе исследовательскую работу, посвящённую разработке универсальной пасечной сушилки.

По итогам конкурса он стал дипломантом III степени.

Отметим, организаторами конкурса выступили Кировский научно-просветительский центр «Традиция», Вятский государственный агротехнологический университет, историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка».

Целью конкурса стали интеграция ведомственных и общественных ресурсов для консолидации общества, устойчивое развитие науки и образования, успешная социализация молодого поколения.