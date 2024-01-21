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Спорт

Новый инвентарь используют псковские биатлонисты

Псковские биатлонисты используют для тренировок новый инвентарь, который город закупил в прошлом году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

  • Новый инвентарь используют псковские биатлонисты
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Новый инвентарь используют псковские биатлонисты
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Новый инвентарь используют псковские биатлонисты
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Беговые лыжи специально созданы для использования в холодных погодных условиях. Инвентарь достойный. Такие модели можно увидеть даже на ведущих мировых соревнованиях. Ребята обновкам рады и, пользуясь снежной зимой, тренируют свою силу и выносливость почти каждый день. Будем ждать победных результатов, тем более что успехи у наших биатлонистов уже есть: воспитанник спортивной школы «Ника» Глеб Макеев выиграл прошлой осенью в первенстве России среди юношей. Дальше – больше!» – написал глава города.

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