Тысячи картин уничтожил пожар в национальной галерее Абхазии

19:58, 21 января 2024, ПАИ

Тысячи картин сгорели при пожаре в здании центрального выставочного зала в Сухуме, в котором находится Абхазская национальная картинная галерея, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Апсныпресс».

Здание загорелось около 4:00, спустя три часа огонь локализовали. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, в том числе на Русский и Абхазский театры. Однако, по предварительным данным, сгорели тысячи картин. «Можно сказать, всё сгорело… Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», – сказала врио министра культура Динара Смыр.

Картинная галерея в Сухуме была создана в 1963 году. На момент пожара в ней хранилось более четырёх тысяч картин.