Лучших спортсменов и тренеров 2023 года наградили в Пскове

21:43, 21 января 2024, ПАИ

Торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года состоялась в актовом зале Псковского технического лицея, сообщили ПАИ в комитете по спорту Псковской области.

117 наград вручили в номинациях «За волю к победе», «Дебют года», «Спортивное событие года».

На награждении присутствовали представители таких видов спорта, как тхэквондо, гребной спорт, бокс, футбол, волейбол, панкратион, спортивная борьба, конный спорт, кудо, пилонный спорт, кикбоксинг, самбо, дзюдо, художественная гимнастика, спортивная аэробика, лёгкая атлетика, рукопашный бой.

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