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Спорт

Лучших спортсменов и тренеров 2023 года наградили в Пскове

Торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года состоялась в актовом зале Псковского технического лицея, сообщили ПАИ в комитете по спорту Псковской области.

Лучших спортсменов и тренеров 2023 года наградили в Пскове. Фото: комитет по спорту Псковской области

117 наград вручили в номинациях «За волю к победе», «Дебют года», «Спортивное событие года».

На награждении присутствовали представители таких видов спорта, как тхэквондо, гребной спорт, бокс, футбол, волейбол, панкратион, спортивная борьба, конный спорт, кудо, пилонный спорт, кикбоксинг, самбо, дзюдо, художественная гимнастика, спортивная аэробика, лёгкая атлетика, рукопашный бой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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