Жилой дом загорелся в Локне
Жилой дом горит на улице Чайковского в Локне, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние здания.
По словам очевидцев, в доме находится человек.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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