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Происшествия

Жилой дом загорелся в Локне

Жилой дом горит на улице Чайковского в Локне, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Жилой дом загорелся в Локне
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Жилой дом загорелся в Локне
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Жилой дом загорелся в Локне
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Жилой дом загорелся в Локне
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Жилой дом загорелся в Локне
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Жилой дом загорелся в Локне
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Жилой дом загорелся в Локне
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние здания.

По словам очевидцев, в доме находится человек.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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