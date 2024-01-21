Жилой дом загорелся в Локне

22:02, 21 января 2024, ПАИ

Жилой дом горит на улице Чайковского в Локне, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние здания.

По словам очевидцев, в доме находится человек.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.