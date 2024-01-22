Филиппов день наступил по народному календарю
Филиппов день наступил по народному календарю сегодня, 22 января. Об этом сообщает портал calend.ru. На Руси считали, что в этот день нужно сделать все хозяйственные дела, а также сходить в баню.
Поговорки в этот день посвящались женщинам, которые вели домашнее хозяйство: «Дом хозяйкой стоит», «Добрая хозяйка дороже золота».
Если на Филиппа была ясная погода, то летом ждали хороший урожай.
Ранее сообщалось, что метель прогнозируют в Псковской области 22 января.
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