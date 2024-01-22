Филиппов день наступил по народному календарю

07:30, 22 января 2024, ПАИ

Филиппов день наступил по народному календарю сегодня, 22 января. Об этом сообщает портал calend.ru. На Руси считали, что в этот день нужно сделать все хозяйственные дела, а также сходить в баню.

Поговорки в этот день посвящались женщинам, которые вели домашнее хозяйство: «Дом хозяйкой стоит», «Добрая хозяйка дороже золота».

Если на Филиппа была ясная погода, то летом ждали хороший урожай.

Ранее сообщалось, что метель прогнозируют в Псковской области 22 января.