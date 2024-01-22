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Общество

Очистку балконов от снега хотят поручить коммунальным службам

Коммунальщикам в России планируется поручить очистку балконов от снега и наледи. Письмо с данной инициативой направила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина. Об этом пишет газета «Известия».

Очистку балконов от снега хотят поручить коммунальным службам. Фото: ПАИ

По её словам, наледь и снег, которые образуются в зимний период на балконах, служат фактором риска для жизни и здоровья россиян. Именно поэтому необходимо закрепить данную обязанность за представителями коммунальных служб.

Она также отметила, что чаще всего не имеют возможности очистить балконы пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья.

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