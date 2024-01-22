Очистку балконов от снега хотят поручить коммунальным службам
Коммунальщикам в России планируется поручить очистку балконов от снега и наледи. Письмо с данной инициативой направила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина. Об этом пишет газета «Известия».
По её словам, наледь и снег, которые образуются в зимний период на балконах, служат фактором риска для жизни и здоровья россиян. Именно поэтому необходимо закрепить данную обязанность за представителями коммунальных служб.
Она также отметила, что чаще всего не имеют возможности очистить балконы пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья.
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