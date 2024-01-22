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Общество

Книга великолукской поэтессы стала лучшей поэтической книгой 2023 года

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая поэтическая книга 2023 года», организованного Советом по поэзии Союза писателей России. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном Союзе писателей России.

Жюри признало лауреатом великолукскую поэтессу Светлану Размыслович, представившую поэтический сборник «Кровоток». Книга рекомендована Псковской писательской организацией. Нынешний конкурс прошел уже в пятый раз.

Светлана – член Союза писателей России, участница гуманитарных и творческих миссий на Донбассе и прифронтовых территориях. Живёт в Великих Луках.

«Год от года популярность конкурса растёт. И в этот раз среди многих достойных книг жюри было непросто определить лауреата. Поэтому принято решение отметить и другие издания, отличающиеся высоким уровнем содержания и оформления», – отметили организаторы.

Среди отмеченных поэтов – Никита Брагин («Сербская рапсодия»), Валерий Хатюшин («Третий снег»), Елена Осминкина («Крым в красках и стихах»), Юлия Гордеева («Дорога жизни, словно зебра…»), Евгений Харитонов («Мотыльки»).

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