Книга великолукской поэтессы стала лучшей поэтической книгой 2023 года
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая поэтическая книга 2023 года», организованного Советом по поэзии Союза писателей России. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном Союзе писателей России.
Жюри признало лауреатом великолукскую поэтессу Светлану Размыслович, представившую поэтический сборник «Кровоток». Книга рекомендована Псковской писательской организацией. Нынешний конкурс прошел уже в пятый раз.
Светлана – член Союза писателей России, участница гуманитарных и творческих миссий на Донбассе и прифронтовых территориях. Живёт в Великих Луках.
«Год от года популярность конкурса растёт. И в этот раз среди многих достойных книг жюри было непросто определить лауреата. Поэтому принято решение отметить и другие издания, отличающиеся высоким уровнем содержания и оформления», – отметили организаторы.
Среди отмеченных поэтов – Никита Брагин («Сербская рапсодия»), Валерий Хатюшин («Третий снег»), Елена Осминкина («Крым в красках и стихах»), Юлия Гордеева («Дорога жизни, словно зебра…»), Евгений Харитонов («Мотыльки»).
20 уголовных дел за попытку подкупить таможенников возбудили в Псковской области в 2023 году
Из-за метели с сильным ветром псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
За спасение аиста псковичка номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»