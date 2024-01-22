С 22 по 26 января закрыто движение на части улицы Некрасова в Пскове
В связи с проведением дорожных работ с 22 по 26 января с 8:00 до 20:00 закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Некрасова в районе здания № 25 при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – добавили в пресс-службе.
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