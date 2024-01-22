Антинаркотический марафон стартовал в колледже ПсковГУ

10:06, 22 января 2024, ПАИ

Антинаркотический марафон «Подумай о будущем – откажись от зависимостей!» стартовал в колледже ПсковГУ, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

С первокурсниками колледжа встретились медики и сотрудники УМВД России по Псковской области, которые рассказали о вреде наркотиков, о том, как молодёжь вовлекают в зависимость, а также об этапах формирования наркозависимости и последствиях употребления наркотических веществ.

«Ребята высказались, что употребление психоактивных веществ – личный выбор каждого человека, и он сам решает, как ему жить. Но наркологи утверждают, что никто не застрахован и начать употреблять никотин, алкоголь и наркотики можно в любом возрасте», – рассказали в комитете по здравоохранению.