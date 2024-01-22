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Антинаркотический марафон стартовал в колледже ПсковГУ

Антинаркотический марафон «Подумай о будущем – откажись от зависимостей!» стартовал в колледже ПсковГУ, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Антинаркотический марафон стартовал в колледже ПсковГУ. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

С первокурсниками колледжа встретились медики и сотрудники УМВД России по Псковской области, которые рассказали о вреде наркотиков, о том, как молодёжь вовлекают в зависимость, а также об этапах формирования наркозависимости и последствиях употребления наркотических веществ.

«Ребята высказались, что употребление психоактивных веществ – личный выбор каждого человека, и он сам решает, как ему жить. Но наркологи утверждают, что никто не застрахован и начать употреблять никотин, алкоголь и наркотики можно в любом возрасте», – рассказали в комитете по здравоохранению.

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