Почти 13 тысяч человек проголосовало за номинантов премии «Народное признание – 2023»

10:23, 22 января 2024, ПАИ

Почти 13 тысяч человек проголосовало за участников первого тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Тем временем до конца голосования остаётся девять дней.

Всего на «Народное признание – 2023» было выдвинуто рекордное число номинантов – 276. К первому туру голосования было допущено 236 заявок в 14 номинациях.