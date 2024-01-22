Псковские випы рассказали, как проводили зимние выходные

13:15, 22 января 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, как провели зимние выходные, о том, как отдыхали и настраивались на рабочий лад.

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков:

– Работаем мы круглосуточно. У меня даже сейчас планшет с собой, в котором все вызовы и то, что происходит сейчас, онлайн-картинка. Там можно включить и посмотреть сразу, где каждая бригада находится. И я, и мой заместитель работаем так постоянно.

Далеко с семьёй мы ездим очень редко. Основное место для поездок – любимый Пушкиногорский район. Я долгое время там отработал и просто врачом, и главным врачом в больнице. Там живут родственники, мы стараемся по мере возможности в выходные дни выезжать туда. Как говорят, у нас там есть своя фазенда, которую нужно содержать, любить и работать на ней. А самое прекрасное, – приезжая на эту фазенду, истопить баньку, попариться, потереться снежком. Шестого числа именно это я и сделал. На улице было минус 27, но ничего, всё хорошо. Абсолютно обычная русская деревенская баня, причём срубленная своими руками.

Директор Псковской областной филармонии Марина Николаева:

– Я ходила в кино на мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, красивый, на большом экране интересно посмотреть. Есть о чём подумать, много вопросов поднимается, но ответов на них не даётся. Есть такое послевкусие, когда хочется обсуждать и картинку, и сюжет. Видно, что автором в некоторой степени рассказана личная история.

Поскольку были сильные морозы, особо интересных планов с выездом за город не получилось осуществить. Вообще-то было очень красиво в Пскове: мороз, яркие солнечные дни. Для долгих прогулок такая погода скорее не подходит, но немного погулять можно.

Ещё у меня есть необычная новогодняя традиция – несколько лет подряд я делаю чурчхелу. Я с детства очень люблю это лакомство и в определённый момент задалась вопросом: а почему я не могу приготовить его в домашних условиях? Сейчас всё можно найти в интернете, любые инструкции, немножко ещё дополнить своей фантазией, доработать, усовершенствовать. И вот несколько лет подряд на первое января у меня такое медитативное занятие – приготовление чурчхелы. Потом она употребляется в течение всех новогодних каникул.

Главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук:

– Это первый Новый год, который я встречаю в Пскове. Настоящие зимние каникулы со снегом, немножко морозные. Псков создаёт ощущение праздника, много украшений. Волшебная атмосфера передавалась и, несмотря на то, что работали до последнего, это чувствовалось. Именно в плане ощущений город мне очень нравится, здесь и зима есть, и природа красивая.

Директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв:

– У нас есть замечательная семейная традиция. Мои родители живут в Тверской области, в Центрально-лесном заповеднике. Я тоже там довольно долгое время работал. И мы всей семьёй собираемся там. У меня есть ещё два брата, один работает Москве в Северском институте, другой – в Питере в Ботаническом. Мы все по природе пошли, это семейное.

Так вот мы собираемся и не просто встречаем Рождество, а выходим на территорию, в природу, ходим по охранной зоне заповедника. Там очень много заброшенных деревень: местность населённая раньше была. Ходишь, смотришь и представляешь, как жили люди. Местные уклады жизни – это всё интересно. Например, заходишь в заброшенный дом, там какая-то утварь сохранилась – начинаешь смотреть, перебирать, а это же всего каких-то 30-40 лет назад было. Этот пласт культуры был очень распространён, а сейчас становится просто историческими артефактами. Хочется верить в то, чтобы наша деревня хоть в какой-то мере возродилась: такая красивая природа, такие места, живи и радуйся. Очень приятно, что ещё такие места сохранились, что есть заповедная природа. Хочется, чтобы и люди там жили. И в этом году мы ходили, конечно, был мороз 27 градусов. У нас эта традиция уже много лет существует, десятилетие точно. Это очень интересно, потому что мы имеем возможность сравнить по фотографиям с тем, что было пять-шесть лет назад. Мы прекрасно знаем, кто в каких домах здесь жил.

Потом приходишь на деревенское кладбище и видишь, что появляются свежие могилы – это те жители, которые уже ушли в мир иной, а о них ещё такая память осталась: дома сложные, поленницы аккуратные. Видно, что хозяевами были, жили из поколения в поколение. Похожие деревни есть вокруг Полистовского заповедника, но даже при таком небольшом расстоянии между Тверской и Псковской областью всё-таки очень отличается и уклад, и особенности построек, и природа.

В районе Центрально-лесного заповедника южная настоящая тайга с большущими ёлками, а вокруг Полистовского – вторичные леса.

Мы в Полистовском заповеднике проводим праздники, но это не просто праздники, но и серьёзная работа с местными жителями. Стараемся подчеркнуть колорит места, чтобы традиции были подсвечены.

Тренер спортшколы «Бригантина» Сергей Иванов:

– Новый год запомнился спором: мы с девушкой заключили пари, что на новогодних праздниках я буду дома с 1 по 7 число. Это было сложно, потому что дети постоянно писали, звонили, звали в зал или ещё куда-то поиграть, и турниры различные проходили. Необходимо было максимально делегировать всё, держаться. Я думаю, что справился, семь дней был дома. Потом погуляли по городу, очень понравилось, как его преобразовали, много различных фотозон появилось и традиционный каток. Сходили на фильмы «Холоп» и «Бременские музыканты», оба фильма понравились. «Холоп» такой жизненный и незаезженный.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский:

– Так как лёд встал ещё в ноябре, мы думали, что будет очень много граждан, которые захотят выйти на лёд. Опасались, что будут провалы людей, возможно, даже с гибелью, но этого не произошло, что отрадно. Как правило, уже многие годы лёд достаточно крепкий или хотя бы какой-то образуется где-то в январе, и граждане во время новогодних каникул ждут что вот-вот лёд встанет, и они махнут на рыбалку. А здесь лёд встал уже даже в конце ноября – начале декабря, но всё равно не было большого выхода граждан на лёд во время новогодних каникул, потому что были аномально низкие температуры.

Мы всегда говорим, что на рыбалку идут не за рыбой – за рыбой идут на рынок. Наверное, всем хотелось более комфортно отдыхать, а в таких низких температурах это не очень хорошо получается, поэтому достаточно активных выходов не было.

Личных моментов особо нет. Понятно, что Новый год – это семейный праздник. Мы встречаемся в кругу семьи, это наша семейная традиция. Первого числа приходит старшая дочь с внуками, у нас небольшое застолье. А потом как в «Иронии судьбы, или с лёгким паром», когда они каждый год 31 декабря ходили в баню, мы каждый год 2 января ходим в аквапарк. Хотелось бы провести больше времени с детьми на свежем воздухе, погулять, но температурный режим подрезал наши желания.

Начальник отделения по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Следственного управления УМВД России по городу Пскову Алла Яковлева:

– Это первый Новый год, который мы провели на даче всей семьёй. Вокруг никого не было, кругом один лес. Мы купили большой салют и запустили его среди дачного огорода. Снимали на видео: очень красиво было, впечатлений много. На следующий день пилили деревья. Отдохнули, мозги пришли в порядок. Выходные провели положительно, с большими эмоциями.