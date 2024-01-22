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Культура

Выставка живописи «Мой запущенный сад» откроется в Пскове 25 января

25 января в 18:00 в псковском Доме офицеров (Комдива Кирсанова, 5) откроется выставка живописи Ольги Окуневой «Мой запущенный сад», сообщили ПАИ организаторы.

Здесь и далее фото предоставлено организатором

Ольга Окунева родилась 23 апреля 1969 года в Муроме. Окончила Муромскую ДХШ и в 1984 году поступила в Ивановское художественное училище имени Малютина. В 1989 году поступила в ЛГИТМиК, ныне это Санкт-Петербургская академия театра и кино. Совсем недолго проучившись в академии, она переезжает в Псков, где с 1993 года сотрудничает с труппой Академического драмтеатра имени Пушкина в качестве художника. Какое-то время работает главным художником театра. В 1996-97 годах преподаёт в колледже культуры.

Постоянная участница выставочных проектов в галерее «На Бастионной» в псковский период. В 1998 году вместе с мужем, художником Александром Вихровым, уезжает в Грецию. Первые годы были снова посвящены театральной работе, а последующие всецело были отданы живописи и графике. В 2009 году состоялось несколько совместных с Александром Вихровым выставок в городе Афины. В 2015 году в связи с тяжёлыми семейными событиями – срочное возвращение в Россию, в город Владимир.

В 2016 году во Владимире проходит большая выставка, организованная владимирским меценатом Павлом Антовым. В 2017 году состоялась персональная выставка в Санкт-Петербурге, организованная галереей «В складчину». В 2018-м проходит большая коллективная выставка в Москве, организованная кипрской галереей «АртиШок». С 2019 года – эксклюзивное сотрудничество с московской галереей современного искусства Анны Багратуни Bagratuni Art-Gallery. В 2023 году состоялась большая выставка в городе Таруса (Дом творчества МСХ).

Сейчас живёт во Владимире.

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