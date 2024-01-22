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Подведены итоги чемпионата Псковской области по теннису

Подведены итоги чемпионата Псковской области по теннису среди мужчин и женщин, который прошёл на базе академии тенниса 19 января. Об этом сообщается в группе «Академия тенниса Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги чемпионата Псковской области по теннису. Фото: группа академии тенниса Пскова в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие теннисисты из разных регионов России.

В женском одиночном разряде золото взяла Алиса Аксянова из Королёва Московской области. Второе место досталось петербурженке Ксении Бурмистровой. Замкнула тройку лидеров Арина Гравинская из Санкт-Петербурга.

Пскович Олег Тягунов занял первое место в мужском одиночном разряде. Второе место досталось Михаилу Ломоносову из Москвы. Третье место завоевал москвич Руслан Нурматов.

В парном женском разряде победителями стали Елизавета Борисова и Елизавета Герасименко из Санкт-Петербурга. Серебро досталось также петербургской паре Ксении Бурмистровой и Арине Гравинской. Третьим стал состав, собранный из представительниц Москвы и Санкт-Петербурга, – Алёны Аленичевой и Николь Элиас.

Призёров наградили медалями, кубками и дипломами.

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