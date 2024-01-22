Конкурс на лучшую организацию работы комплекса ГТО среди образовательных учреждений пройдёт в Псковской области

11:30, 22 января 2024, ПАИ

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений в 2023 году пройдёт в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального оператора комплекса ГТО в Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проведут в два этапа. Первый этап пройдёт в муниципальных образованиях региона с 1 февраля по 31 марта. На втором этапе, который начнётся в апреле, главный приз разыграют победили первого этапа.

В мероприятии принимают участие школы и учреждения среднего профессионального образования.

Победителей определят по показателям доли учеников, участвовавших в выполнении нормативов, доли учеников, которые выполнили нормативы, количеству проведённых мероприятий по внедрению ГТО в 2023 году и участию учащихся во всероссийских и областных этапах фестивалей ГТО.

Победителей и призёров наградят дипломами и кубками.

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