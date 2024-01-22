Олимпийская чемпионка Анна Щербакова даст автограф-сессию на ярмарке товаров «Сделано в России» в Китае

11:41, 22 января 2024, ПАИ

Чемпионка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анна Щербакова примет участие в открытии ярмарки российских товаров в Китае «Сделано в России», которая состоится 27 января в китайской провинции Ляонин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

Совокупная аудитория её соцсетей составляет более 4,5 млн человек, а также есть свой фан-клуб – TeamEBIFAS.

Отмечается, что в августе 2023 года Анна Щербакова приезжала в Китай с мастер-классами, а осенью приняла участие в масштабном шоу фигурного катания в Пекине – Magic on Ice.

В рамках первой ярмарки российских товаров, которую организует РЭЦ при поддержке Министерства коммерции Китая и правительства провинции Ляонин, Анна Щербакова выступит в качестве амбассадора национального бренда «Сделано в России».

Кроме того, после открытия ярмарки планируется автограф-сессия с олимпийской чемпионкой.

Отметим, первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдёт в Китае во время китайских новогодних праздников с 27 января по 4 февраля 2024 года. В рамках ярмарки будет представлено более тысячи товаров от крупнейших предприятий российского агропромышленного комплекса.

Кроме того, гостей фестиваля ожидают мастер-классы, дегустационное шоу, выступления фольклорных коллективов и другие интерактивы.