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Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам

Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам, который прошёл в Мальской долине в Печорском районе 20 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам. Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из Печор, Себежа, Пскова, Невеля, Острова, Великих Лук, Струг Красных и Дедовичей.

Золото соревнований в разных возрастных группах взяли псковичи Полина Макеева, Ульяна Копаева, Анастасия Делюкина, Георгий Пыхтин, Георгий Копаев и Юрий Попов, островичи Елена Остапчук и Анжела Федосеева, стружане Тарас Гусак, Глеб Беляев и Ольга Епифанова, печеряне Иван Терешин и Екатерина Орехова, великолучане Маргарита Белова и Серафим Ласьков, а также лыжник из Дедовичей Антон Кириллов.

«Участники отмечают хорошо подготовленную трассу на равнинном рельефе, чай, очень вкусную кашу для участников, сладкие призы от организаторов и очень тёплый приём», – отметили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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