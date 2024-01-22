14 единиц оружия и 147 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области за неделю
13 административных правонарушений в области оборота гражданского оружия выявили росгвардейцы в Псковской области с 15 по 21 января. За неделю они изъяли 14 единиц оружия и 147 боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Всего было организовано 58 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан.
Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия за 30 суток до окончания действия разрешения в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».
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