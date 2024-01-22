За спасение аиста псковичка номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

12:12, 22 января 2024, ПАИ

За спасение прошлой зимой аиста Кая псковичка Мария Симанова номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», которая проводится в Зеленоградске Калининградской области.

Помимо жюри премии, проголосовать за номинантов могут и интернет-пользователи. Поддержать Марию Симанову можно здесь.

Аист Кай появился в дендропарке у Мирожского монастыря в ноябре 2022 года, псковичи его подкармливали, следили за состоянием птицы, но наступившие в январе 2023 года морозы заставили их переживать: аист перестал есть и двигаться. Тревогу забила Мария Симанова, которая находилась на постоянной связи с орнитологом, руководительницей «Дома белого аиста» Мариной Сиденко. В итоге Кая удалось отловить, и рождественским вечером укутанный в одеяло аист Кай был доставлен в «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Там птица перезимовала, набрала вес, а летом аиста выпустили на волю.