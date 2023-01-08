Зимовавшего в дендропарке Пскова аиста Кая поймали и передали специалистам

13:36, 08 января 2023, ПАИ

Зимующего в дендропарке Пскова дикого аиста Кая поймали и передали в «Дом белого аиста» в Гдовском районе. Об этом на странице центра «ВКонтакте» сообщила его руководитель, орнитолог Марина Сиденко.

Аист появился у дендропарка Пскова ещё 22 ноября. «Многие жители города видели его, беспокоились о его судьбе и принимали в ней деятельное участие, ходили его кормить и атаковали различные службы просьбами и требованиями спасти аиста, - напомнила Марина Сиденко. - Всё это время аист был на контроле аистиного центра, несмотря на то, что «Дом белого аиста» находится в 100 км от прекрасного Пскова, птицу регулярно кормили кураторы - добровольцы, сообщали о его состоянии, присылали видео и фото. Поймать дикого аиста, держащего дистанцию, не причинив ему вреда, не подпускающего близко, не представлялось возможным».

Пришедшие в центральную Россию, и краем захватившие северо-запад, рождественские морозы, под минус двадцать, встревожили специалистов именно из-за аиста на Мирожке. Кураторы, Мария Симанова и Леонид по очереди кормившие птицу и находящиеся на постоянной связи с директором аистиного центра, сообщали об обстановке.

«Вечером 7 января Маша сообщила, что аист целый день ничего не ест, стоит под берегом в воде, в метре от суши, на внешние раздражители не реагирует, оперение покрывается льдом. Следом позвонил обеспокоенный Леонид, - уточнила орнитолог. - После обсуждения обстановки было принято решение попробовать отловить аиста, поскольку мы сомневались - переживёт ли он ещё одну ночь с лютыми морозами в воде. Мы понимали, что ошибиться в поимке нельзя, действовать нужно быстро и наверняка, если птица вырвется, упадёт в воду и улетит – это может погубить его в такие крепкие морозы. Поэтому мы обратились за помощью к специалистам в структурное подразделение МЧС с тем, чтобы они подстраховали Леонида и помогли ему с отловом».



Спасатели оперативно отреагировали. В аистином центре птицу осмотрели. Оказалось, что Кай – это молодой, первого года жизни, крупный самец. Его вес оказался максимальным для аиста, что говорило о том, что горожане хорошо кормили птицу. «С такой степенью упитанности и в такой прекрасной физической форме у него были отличные шансы пережить и эти морозы, и встретить весну на Мирожке, но его испытания холодом в этом году закончились. Кай перезимует в аистином центре и весной отправится на волю», - подытожила Марина Сиденко.