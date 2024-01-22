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До +4 градусов и снег с дождём прогнозируют в Псковской области 23 января

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 23 января. Прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные. Ночью будет идти снег, мокрый снег, днём возможны осадки в виде снега и дождя. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До +4 градусов и снег с дождём прогнозируют в Псковской области 23 января. Фото: ПАИ

Ночью и утром местами ожидается гололёд. На дорогах возможна гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы ожидаются до 15 метров в секунду. Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -1 до -4 градусов, днём – от +1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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