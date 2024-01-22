Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Неизвестный разрушил лыжную трассу на горе Соколихе в Псковском районе

Неизвестный разрушил лыжную трассу на горе Соколихе в Псковском районе. Об этом сообщается в группе общества ветеранов лыжного спорта Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Неизвестный разрушил лыжную трассу на горе Соколихе. Фото: группа общества ветеранов лыжного спорта Пскова в соцсети «ВКонтакте»

В группе в соцсети «ВКонтакте» «Общество ветеранов лыжного спорта Пскова» появилось видео, на котором предположительно один из организаторов лыжных гонок на горе Соколихе демонстрирует повреждения трассы после того, как по ней проехалось транспортное средство. «Пришли в день старта, а здесь какие-то, не знаю, как сказать, но скажу прямо, какие-то г…ки испортили нам трассу. Нет совести никакой. Мы её готовим и зимой, и осенью, а вот эти гаврики взяли нам всё испортили», – прокомментировал автор видео.

Чуть позже в группе появилось второе видео, где также были показаны кадры разрушений лыжной трассы. «На самой горе паразит взял и проехал. Все наши знаки, что проезд закрыт, посбивал. Ну как его назвать после этого? Запачкал всю трассу. Здесь всё разворотил. Что ты будешь с ним делать? Надо наказывать», – заключил автор видеоролика.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2024

Неизвестный разрушил лыжную трассу на горе Соколихе в Псковском районе
22 января 2024

Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
22 января 2024

Конкурс на лучшую организацию работы комплекса ГТО среди образовательных учреждений пройдёт в Псковской области
22 января 2024

Подведены итоги чемпионата Псковской области по теннису
21 января 2024

Лучших спортсменов и тренеров 2023 года наградили в Пскове
21 января 2024

Новый инвентарь используют псковские биатлонисты
21 января 2024

Фестиваль «Студенческая спортивная ночь» пройдёт в Великих Луках
21 января 2024

Крещенские эстафеты прошли для детей сотрудников ИК-3 в Идрице

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...