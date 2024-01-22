Неизвестный разрушил лыжную трассу на горе Соколихе в Псковском районе

12:58, 22 января 2024, ПАИ

Неизвестный разрушил лыжную трассу на горе Соколихе в Псковском районе. Об этом сообщается в группе общества ветеранов лыжного спорта Пскова в соцсети «ВКонтакте».

В группе в соцсети «ВКонтакте» «Общество ветеранов лыжного спорта Пскова» появилось видео, на котором предположительно один из организаторов лыжных гонок на горе Соколихе демонстрирует повреждения трассы после того, как по ней проехалось транспортное средство. «Пришли в день старта, а здесь какие-то, не знаю, как сказать, но скажу прямо, какие-то г…ки испортили нам трассу. Нет совести никакой. Мы её готовим и зимой, и осенью, а вот эти гаврики взяли нам всё испортили», – прокомментировал автор видео.

Чуть позже в группе появилось второе видео, где также были показаны кадры разрушений лыжной трассы. «На самой горе паразит взял и проехал. Все наши знаки, что проезд закрыт, посбивал. Ну как его назвать после этого? Запачкал всю трассу. Здесь всё разворотил. Что ты будешь с ним делать? Надо наказывать», – заключил автор видеоролика.

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