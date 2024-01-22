Три брата в поисках хайпа прогулялись по Невелю почти нагишом

16:07, 22 января 2024, ПАИ

Три полураздетых молодых человека прогулялись по Невелю ради хайпа, сообщили в районной газете «Невельский вестник».

В одной из групп в соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором трое полураздетых молодых людей разгуливают по городским улицам Невеля, заходят в магазины. Большинство жителей города такую попытку хайпа не оценили, и очень скоро нарушителей доставили в отдел полиции для беседы.

Оказалось, что трое молодых людей – братья, и один из них – несовершеннолетний. А выйти на улицу практически нагишом они решили ради высоких просмотров в соцсетях.

«Для хайпа. Раньше о нас никто не знал, а теперь знают все. Мы этого хотели и добились своего», – прокомментировал свой поступок один из братьев.

Попытка набрать популярность в интернете закончилась тем, что нарушителей общественного порядка привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. При этом за выходку несовершеннолетнего невельчанина будут отвечать его родители.

«Проведена беседа с родителями, решается вопрос о составлении административного протокола по статье 5.35 КоАП РФ – родителям придется оплатить штраф», – сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

Отметим также, что подавляющее большинство жителей района не оценили выходку братьев.