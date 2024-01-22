Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три брата в поисках хайпа прогулялись по Невелю почти нагишом

Три полураздетых молодых человека прогулялись по Невелю ради хайпа, сообщили в районной газете «Невельский вестник».

Три брата в поисках хайпа прогулялись по Невелю почти нагишом. Здесь и далее: скриншот из видео

В одной из групп в соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором трое полураздетых молодых людей разгуливают по городским улицам Невеля, заходят в магазины. Большинство жителей города такую попытку хайпа не оценили, и очень скоро нарушителей доставили в отдел полиции для беседы.

Оказалось, что трое молодых людей – братья, и один из них – несовершеннолетний. А выйти на улицу практически нагишом они решили ради высоких просмотров в соцсетях.

«Для хайпа. Раньше о нас никто не знал, а теперь знают все. Мы этого хотели и добились своего», – прокомментировал свой поступок один из братьев.

Попытка набрать популярность в интернете закончилась тем, что нарушителей общественного порядка привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. При этом за выходку несовершеннолетнего невельчанина будут отвечать его родители.

«Проведена беседа с родителями, решается вопрос о составлении административного протокола по статье 5.35 КоАП РФ – родителям придется оплатить штраф», – сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

Отметим также, что подавляющее большинство жителей района не оценили выходку братьев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2024

Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге
22 января 2024

Михаил Ведерников выразил соболезнования жертвам обстрела Донецка
22 января 2024

Власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году
22 января 2024

Реставрация Святогорского монастыря продолжается в Пушкинских Горах
22 января 2024

Два созданных псковичами маршрута по белорусским вузам вошли в туры программы Минобрнауки РФ
22 января 2024

Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве
22 января 2024

Музей кабельного и сварочного производства откроют в Пскове
22 января 2024

Правительство Псковской области утвердило программу госгарантий предоставления медпомощи на 2024–2026 годы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...