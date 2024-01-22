20 уголовных дел за попытку подкупить таможенников возбудили в Псковской области в 2023 году
20 уголовных дел возбудили в Псковской области за год из-за попытки дать взятки таможенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Больше всего предложений о взятке поступало от иностранных граждан. При этом попытки подкупить таможенников пресекли как на российско-эстонской, так и на российско-латвийской границе.
Наибольшее количество попыток склонения сотрудников таможни к взяточничеству зарегистрировано на многостороннем автомобильном пункте попуска «Бурачки».
«Замечу, что граждане пытаются спровоцировать не только инспекторский состав, но и руководство таможенных постов, предлагая денежные средства в валюте различных государств», – отметила заместитель начальника таможни Екатерина Андреева.
По данным фактам возбудили 20 уголовных дел в отношении правонарушителей по статье 291 УК РФ (дача взятки).
20 уголовных дел за попытку подкупить таможенников возбудили в Псковской области в 2023 году
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