20 уголовных дел за попытку подкупить таможенников возбудили в Псковской области в 2023 году

13:21, 22 января 2024, ПАИ

20 уголовных дел возбудили в Псковской области за год из-за попытки дать взятки таможенникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Больше всего предложений о взятке поступало от иностранных граждан. При этом попытки подкупить таможенников пресекли как на российско-эстонской, так и на российско-латвийской границе.

Наибольшее количество попыток склонения сотрудников таможни к взяточничеству зарегистрировано на многостороннем автомобильном пункте попуска «Бурачки».

«Замечу, что граждане пытаются спровоцировать не только инспекторский состав, но и руководство таможенных постов, предлагая денежные средства в валюте различных государств», – отметила заместитель начальника таможни Екатерина Андреева.

По данным фактам возбудили 20 уголовных дел в отношении правонарушителей по статье 291 УК РФ (дача взятки).