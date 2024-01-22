Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Рекордное количество участников собрало первенство Псковской области по настольному теннису

Рекордное количество участников собрало первенство Псковской области по настольному теннису, которое прошло в Пскове 20 января. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Рекордное количество участников собрало первенство Псковской области по настольному теннису. Фото: группа дружины Довмонта в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена.

Больше всего наград взяли воспитанники псковского клуба Nordman. На их счету три золота, два серебра и одна бронза. Также две золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую взяли другие спортсмены из Пскова. Единственным чемпионом из Великих Лук стал Михаил Бугаев. Также одно серебро и две бронзы завоевали воспитанники клуба «Дружина Довмонта». Серебряной награды удостоился теннисист из Гдова, а бронзу взял дновец Павел Морозов.

Представители Острова, Куньи и Струг Красных не смогли добраться до пьедестала.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2024

Эдгар Гиносян: Чемпионат мира по тхэквондо показал, что спорт вне политики
22 января 2024

Чемпионат области по пауэрлифтингу пройдёт в Пскове 23 марта
22 января 2024

Более 1000 спортсменов занимаются тхэквондо в Псковской области
22 января 2024

Рекордное количество участников собрало первенство Псковской области по настольному теннису
22 января 2024

Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
22 января 2024

Неизвестный разрушил лыжную трассу на горе Соколихе в Псковском районе
22 января 2024

Подведены итоги третьего этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
22 января 2024

Конкурс на лучшую организацию работы комплекса ГТО среди образовательных учреждений пройдёт в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...