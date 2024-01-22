Рекордное количество участников собрало первенство Псковской области по настольному теннису

14:58, 22 января 2024, ПАИ

Рекордное количество участников собрало первенство Псковской области по настольному теннису, которое прошло в Пскове 20 января. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена.

Больше всего наград взяли воспитанники псковского клуба Nordman. На их счету три золота, два серебра и одна бронза. Также две золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую взяли другие спортсмены из Пскова. Единственным чемпионом из Великих Лук стал Михаил Бугаев. Также одно серебро и две бронзы завоевали воспитанники клуба «Дружина Довмонта». Серебряной награды удостоился теннисист из Гдова, а бронзу взял дновец Павел Морозов.

Представители Острова, Куньи и Струг Красных не смогли добраться до пьедестала.

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