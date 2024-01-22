Лекция «Поющие памятники Святогорья» пройдёт в Пскове

15:11, 22 января 2024, ПАИ

Один из ведущих сотрудников Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре Андрей Васильев прочтёт в Пскове лекцию «Поющие памятники Святогорья». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В своей лекции Андрей Васильев расскажет о возрождении колокольного звона в Святогорском монастыре-музее в 1940-1980 годы.

«Не обойдётся и без экскурса в историю монастыря, который издавна славился своими колоколами и в своё время имел на звоннице колокола, жалованные государями: Иваном Грозным, Михаилом Фёдоровичем, Иоанном Алексеевичем и Петром Алексеевичем Романовыми. После Великой Отечественной, когда обитель была разрушена, работу по сбору колоколов на её звонницу начал легендарный музейщик, первый послевоенный директор Пушкинского заповедника Семён Гейченко», – отметили в музее.

Лекция Андрея Васильева «Поющие памятники Святогорья» назначена на 25 января в 12:00 и состоится в Пскове в усадьбе Беклешова на улице Георгиевской, 4.