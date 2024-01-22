Псковских студентов приглашают сдать кровь

14:46, 22 января 2024, ПАИ

В преддверии Дня российского студенчества Станция переливания крови Псковской области проводит донорскую акцию и приглашает всех студентов сдать кровь. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Около 50 студентов Псковского медицинского колледжа являются донорами и ежегодно сдают кровь. Сегодня их число пополнилось — ещё два будущих медика вступили в ряды доноров.

Донорами становятся люди, которые добровольно отдают свою кровь или ее компоненты для тех, кто нуждается в переливании. Донором крови и ее компонентов может быть каждый дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, а также имеющий вес не менее 50 килограммов.

Сдать кровь можно на Станции переливания крови по адресу: Псков, Интернациональный переулок, дом 4.