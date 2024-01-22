Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» откроется сегодня в Пскове

14:10, 22 января 2024, ПАИ

Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!», приуроченная к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, откроется в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов сегодня, 23 января. Об этом рассказала директор Государственного архива региона Наталья Исакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В составе экспозиции будут представлены подлинные письма из блокадного Ленинграда, почтовые карточки из серии «Ленинград в дни Великой Отечественной войны», хранящиеся в архиве воспоминания мирных жителей, переживших блокаду.

Помимо фотографий и документов, в музее будут транслироваться видеозаписи, которые были записаны сотрудниками архива с участниками Великой Отечественной войны, а также теми, кто освобождал Ленинград, и теми, кто пережил блокаду, рассказала Наталья Исакова.

При этом открытие выставки неслучайно запланировано на 23 января – в этот день родилась школьница, которая с начала блокады Ленинграда стала вести дневник в записной книжке, Таня Савичева. Первая часть экспозиции будет посвящена истории её семьи.

«Все мы знаем Блокадный дневник Тани Савичевой. Тем более она родилась у нас, на территории Псковской земли, в Гдовском районе. Я в прошлом году выступала на конференции с данной темой. У нас есть несколько дел, посвящённых её семье, в том числе заявление папы, где он описывает свою семью и тех, из кого она состоит», – рассказала Наталья Исакова.

Кроме того, в музее покажут документы, в которых отразилась история блокадного Ленинграда. «Если кто-то бывал у нас в архиве или возможно видел – зачастую мы представляем копии документов или какие-то интерактивные вещи. В этот раз будут подлинные архивные документы и фотографии периода блокады Ленинграда», – подчеркнула она.

«Также будут представлены письма из блокадного Ленинграда. У нас есть фонд преподавателя ПсковГУ Глеба Викторовича Петрова. У него есть подборка писем – его тётя была в блокадном Ленинграде и писала своей сестре и Глебу Викторовичу посылала открытки. Есть несколько писем, мы выбрали символически. Первое письмо из представленной экспозиции датируется 18 января 1943 года, когда была прорвана блокада – в нём говорится о том, что все очень радовались этому событию. А последнее письмо датировано 27 января 1944 года, когда была полностью снята блокада города. <...> Очень ещё интересное письмо, где она описывает красоту Ленинграда, – 10 января 1944 года. Письма абсолютно разные», – заключила она. ​

Выставка будет работать до 15 апреля. Вход свободный. Часы работы с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00, в субботу до 16:00. Записаться на экскурсию можно по номеру 22-00-45.