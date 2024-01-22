Завод по производству полимеров запустят в Пскове в 2024 году

17:15, 22 января 2024, ПАИ

Полимерные материалы начнёт производить компания «СКТ Групп» в Пскове во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил директор по техническому развитию предприятия Павел Николаев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году мы реализуем ещё четвёртое направление. Помимо кабеля, сварки и труб у нас появится производство полимерных материалов. Этот проект позволит нам снизить себестоимость нашей продукции. Мы сможем производить уже как полиохлоридную изоляцию, так и безгалогеновые материалы и сшитые полиэтилены. То есть всё, что мы сейчас покупаем на рынке, мы будем производить сами», – подчеркнул Павел Николаев.

Инвестиции в проект составляют порядка 250 млн рублей. При этом ожидается, что новое производство окупит себя примерно за один год, уточнил он.

«Это очень эффективный проект. Дело здесь в том, что мы производим продукт для собственного потребления. В этом уникальность: нам не нужно искать рынок сбыта, не нужно заключать какие-то контракты, показывать себя с хорошей стороны на новом для нас рынке. Мы что произвели, то и, в общем-то, потребили», – отметил гость студии.