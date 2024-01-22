Более 1,6 тысячи запрещённых к проносу в суды предметов выявили псковские приставы за год
Более 1,6 тысячи предметов, которые представляют угрозу для безопасности окружающих и запрещены к проносу в суды, выявили судебные приставы в Псковской области за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
В частности, судебные приставы выявили 144 единицы боеприпасов, семь электрошокеров, пять единиц газового и травматического оружия. Также выявлены многофункциональные ножи, ножницы, аэрозольные распылители, отвёртки, канцелярские ножи и другие предметы.
Отмечается также, что в 2023 году обеспеченность охраной зданий городских и районных судов и судебных участков мировых судей составила 100 %.
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