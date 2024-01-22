Более 1000 спортсменов занимаются тхэквондо в Псковской области

17:02, 22 января 2024, ПАИ

Более 1000 спортсменов занимаются тхэквондо в Псковской области. Об этом сообщил тренер региональной федерации тхэквондо Эдгар Гиносян на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.

Спортсмены начинают заниматься тхэквондо с четырёх лет. Самым возрастных тхэквондистам в Псковской области около 50 лет.

Соотношение мальчиков и девочек в секциях практически одинаковое. «Я думаю, что здесь всё равномерно. И мальчики, и девочки хорошо ходят, занимаются и тренируются – практически наравне. Иногда бывает так, что и девочки бьют мальчиков», – добавила тренер Федерации тхэквондо Псковской области Анна Кузьмина.

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