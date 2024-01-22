Студентов приглашают отметить Татьянин день в Псковском музее

17:21, 22 января 2024, ПАИ

День студента отметят в Псковском музее-заповеднике 25 января. Гостей ждут экскурсии и новые программы, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Так, экскурсия «Тварный мир в церковной символике» состоится в главном здании музея. Гости мероприятия смогут по-новому взглянуть на псковские иконы и увидеть детали, на которые люди не всегда обращают внимание при знакомстве с образами.

В Псковском кремле пройдёт историческая игротека, в ходе которой студенты познакомятся с историей бирюлек и игрой из Индии, узнают, какая игра была «дедушкой» современных шашек, а также смогут «побегать» по кораблю викингов.

В рамках новой программы «Гроза двенадцатого года», которую разработали сотрудники Двора Постникова, студенты узнают о ходе Отечественной войны, выдающихся полководцах двух армий, соотношении противоборствующих сил, а также смогут воссоздать события Бородинского сражения на карте.

Программы доступны по «Пушкинской карте». Справки по телефону (8 8112) 29-22-59.

Ранее сообщалось, что Псковский музей-заповедник создал канал на видеохостинге Rutube. Пока на канале (rutube.ru/channel/34554492) размещено 13 видео.

Отметим, что с культурными событиями, которые пройдут на этой неделе, можно ознакомиться в проекте «ПАИ. Афиша».