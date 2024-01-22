Двум жительницам Невельского района вручили знаки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

17:43, 22 января 2024, ПАИ

Две жительницы Невельского муниципального округа получили почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Их вручил глава муниципалитета Олег Майоров.

«У наших блокадников достойный уважения и трудовой путь», – отметил он.



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова









Среди тех, кто получил почётный знак, Инна Королёва, которая более 30 лет своей жизни посвятила воспитанию детей в дошкольных учреждениях муниципалитета, а также Нина Якубовская, 40 лет трудившаяся в Невельском райпо. «К слову сказать, Нина Дорофеевна в прошлом году отметила 101-й день рождения, что вызывает отдельное восхищение этим человеком», – подчеркнул Олег Майоров.

Напомним, что в 2024 году отмечается 80-летие снятия блокады Ленинграда. Памятные мероприятия в Пскове запланированы на 27 и 28 января.

Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его первый заместитель Вера Емельянова обсудили подготовку региона к празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда.