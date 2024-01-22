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Общество

Музей кабельного и сварочного производства откроют в Пскове

Музей развития кабельного производства и производства сварочных комплексов откроют в Пскове к октябрю 2024 года. Об этом сообщил директор по техническому развитию предприятия «СКТ Групп» Павел Николаев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Музей кабельного производства откроют в Пскове осенью 2024 года. Фото: ПАИ

Планируется, что музей будет разбит на четыре экспозиции. Из первой можно будет узнать историю зарождения кабельной проводниковой продукции в России, вторая будет посвящена сварочному оборудованию, третья расскажет об инженерах и конструкторах, трудящихся на производствах.

«Четвёртая композиция будет о сырье, которое применяется в кабельно-проводниковой продукции. Это и металлы – медь и алюминий, и пластик, и резина. Будет рассказано о том, откуда что берётся и как это всё впоследствии превращается в кабельную продукцию», – уточнил Павел Николаев.

Музей будет находиться в административно-бытовом корпусе завода, все желающие смогут посетить его абсолютно бесплатно, уточнил он.

«Музея кабельно-проводниковой продукции и музея сварочного производства мы, к сожалению, не знаем. Возможно, это будет уникальный проект, как минимум один из первых», – подчеркнул директор по техническому развитию предприятия «СКТ Групп».

Директор по производству «СКТ Групп» Александр Ермошкин добавил, что у них на регулярной основе проходят экскурсии по предприятию, которые пользуются большим спросом. «Люди отправляются в путешествие по производственным цехам и высказывают своё удивление. Люди отмечают, что не ожидали, что производство может быть таким интересным и увлекательным», – пояснил он.

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