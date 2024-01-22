Чемпионат области по пауэрлифтингу пройдёт в Пскове 23 марта

18:03, 22 января 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по пауэрлифтингу пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 23 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов.

Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: троеборье, классическое троеборье, жим и классический жим. Принять участие в стартах смогут спортсмены старше 13 лет, имеющие постоянную прописку или временную регистрацию в Псковской области. Победителей и призёров в каждом виде программы во всех возрастных группах наградят дипломами и медалями. Абсолютным чемпионам дополнительно вручат кубок.

Организаторы принимают предварительные заявки до 15 марта.

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