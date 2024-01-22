Автомобиль разорвало пополам в результате ДТП в Пушкиногорском районе

19:10, 22 января 2024, ПАИ

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Lada Priora столкнулись на 383-м километре трассы P-23 в Пушкиногорском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















В аварии пострадал один человек.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.