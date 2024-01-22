Два созданных псковичами маршрута по белорусским вузам вошли в туры программы Минобрнауки РФ

20:32, 22 января 2024, ПАИ

Два тематических маршрута, предложенных преподавателями и второкурсниками колледжа ПсковГУ, включены в программу молодёжного и студенческого туризма «Студтуризм», инициированную Министерством науки и высшего образования России, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Данные маршруты направлены на знакомство российской молодёжи с вузами Белоруссии – с Белорусским национальным техническим университетом, Витебским государственным университетом имени Машерова и Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом.

Программа «Студенческие путешествия в Минск» предполагает знакомство с основными направлениями деятельности БНТУ, посещение производственных комплексов автомобилестроения и экскурсию по историческому центру столицы. Витебская программа включает научно-познавательные мероприятия на базе современных лабораторий по изучению IT-технологий, промышленности и медицины в двух университетах, а также посещение ведущего промышленного предприятия по производству электронной бытовой и медицинской техники ОАО «Витязь».

Напомним, программа Минобрнауки России запущена в 2021 году. Она позволяет студенческой молодёжи путешествовать по маршрутам вузов-участников. На сегодняшний день партнёрами проекта являются более 200 университетов в 115 городах и 83 субъектах во всех федеральных округах России.