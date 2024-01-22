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Происшествия

Землетрясение произошло на границе Китая и Киргизии

Землетрясение магнитудой семь баллов произошло на границе Китая и Киргизии, сообщают «Известия» со ссылкой на Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:09 (21:08 по московскому времени). Эпицентр находился в 126 километрах к юго-востоку от Кызыл-суу (Киргизия).

Как сообщает РИА Новости, подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана. В Ферганской долине их интенсивность оценили в три–четыре балла, в Ташкенте – в три балла.

РБК также отмечает, что толчки из-за землетрясения заметили и в Казахстане. Их мощность оценили в 6,7 балла.

Сообщений о каких-либо разрушениях ни в одной из стран не поступало.

Ранее сообщалось, что серия мощных землетрясений произошла в японской префектуре Исикава.

Отмечалось также, что в Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, поток лавы которого накрыл несколько домов на окраине города Гриндавика.

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