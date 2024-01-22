Землетрясение произошло на границе Китая и Киргизии
Землетрясение магнитудой семь баллов произошло на границе Китая и Киргизии, сообщают «Известия» со ссылкой на Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Подземные толчки были зафиксированы в 18:09 (21:08 по московскому времени). Эпицентр находился в 126 километрах к юго-востоку от Кызыл-суу (Киргизия).
Как сообщает РИА Новости, подземные толчки ощущались и на территории Узбекистана. В Ферганской долине их интенсивность оценили в три–четыре балла, в Ташкенте – в три балла.
РБК также отмечает, что толчки из-за землетрясения заметили и в Казахстане. Их мощность оценили в 6,7 балла.
Сообщений о каких-либо разрушениях ни в одной из стран не поступало.
Ранее сообщалось, что серия мощных землетрясений произошла в японской префектуре Исикава.
Отмечалось также, что в Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, поток лавы которого накрыл несколько домов на окраине города Гриндавика.
Семь миллионов рублей заплатит подрядчик за срыв строительства культурного центра в Плюсском районе
20 уголовных дел за попытку подкупить таможенников возбудили в Псковской области в 2023 году