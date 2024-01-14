При извержении вулкана в Исландии лава достигла жилых домов

21:20, 14 января 2024, ПАИ

Поток лавы при извержении вулкана Фаградальсфьядль в Исландии накрыл несколько домов на окраине города Гриндавика, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на RUV.

Экстренные службы эвакуировали жителей и начали строить специальные ограждения, чтобы остановить поток раскалённой лавы.

Вулкан расположен на полуострове Рейкьянес, всего в 35 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. За последние годы на Рейкьянесе произошло три извержения: в марте 2021 года, августе 2022 года и июле 2023 года – все вдали от какой-либо инфраструктуры или населённых пунктов. До извержения в марте 2021 года вулкан бездействовал с 1240 года.

Напомним, сообщения о скором извержении вулкана начали появляться ещё в ноябре 2023 года. Тогда же были эвакуированы жители Гриндавика и объявлено чрезвычайное положение. Глава исландского управления чрезвычайными ситуациями Видир Рейниссон заявил, что власти серьёзно обеспокоены тем, какие повреждения могут получить жилые дома и инфраструктура города из-за возможного извержения.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в японской префектуре Исикава.