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Суд обязал администрацию Островского района привести дорогу в Острове-3 в соответствие с требованиями ГОСТ

Суд обязал администрацию Островского района привести автомобильную дорогу в Острове-3 в соответствие с требованиями ГОСТ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Дорожное покрытие участка дороги с асфальтобенным покрытием в Острове-3 (вблизи домов № 5, 8, 11, 20) имеет многочисленные дефекты в виде выбоин, неровного покрытия. Дефекты наблюдаются на всей проезжей части автомобильной дороги, в том числе пролегающей вблизи дошкольного образовательного учреждения, за исключением части дороги от нижнего КПП до дома № 20 города Остров-3, что затрудняет движение автотранспортных средств и создает препятствия для эксплуатации автомобильной дороги в соответствии с требованиями безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения и является нарушением п. 3.1 ГОСТ Р 50597-2017.

Решением суда административный иск удовлетворен в полном объеме. На администрацию Островского района судом возложена обязанность в срок до 31 января 2026 года привести дорогу в соответствие с требованиями к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.

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